نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لمسلسل التشويق والإثارة السعودي وساوس

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"الخليج 365" من الرياض: كشفت شركة نتفليكس عن الإعلان الترويجي لمسلسل التشويق والإثارة السعودي وساوس، أول عمل دراما من نوعه ضمن المحتوى الدرامي الخليجي المتوفر عبر المنصة‪.‬

يعرض"وساوس" بدءاً من الخميس ١١ يونيو، كأول عمل سعودي تستحوذ عليه نتفليكس، ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك حول العالم في ١٩٠ بلداً، مع توفر الترجمة لـ ٣٠ لغة مختلفة مع توفر الوصف الصوتي باللغة العربية للمكفوفين‪.‬

مسلسل مختلف بقضايا عصرية

تدور أحداث المسلسل المكون من ثمان حلقات، حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة "حسان" الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل‪.‬

مسلسل يستعرض قضايا بفكر جديد من خلال الإبحار في عالم التقنيةوالإختراقات، هو يطرح قضايا حديثة جداً ومعاصرة لشخصيات عديدة ترى القصة في كل حلقة بمنظور مختلف ورؤية مختلفة عن باقي الشخصيات.

العمل من بطولة عبدالمحسن النمر، وإلهام علي، تأليف رولان حسن، سيناريو وحوار وإخراج هناء العمير، صاحبة التجارب السينمائية المميزة، كفيلم شكوى والذي فاز بجائزة النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية بالدمام، وفيلم "أغنية البجعة" والذي عرض في مهرجان برلين وحقق عدد من الجوائز في عدد من المهرجانات العربية.