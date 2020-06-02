شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى عن محمود ياسين فى عيد ميلاده: "فنان وإنسان لا يعوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة الجماهير نادية الجندى على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان القدير محمود ياسين، موجها له رسالة فى تعليقاها على احتفال رانيا محمود ياسين بوالدها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة:" فنان وإنسان لا يعوض ربنا يديله الصحة وكل سنه وهو طيب".



نادية الجندى

وتحتفل الأوساط الفنية اليوم الثلاثاء 2 يونيو بعيد ميلاد النجم الكبير محمود ياسين، وولد في مدينة بورسعيد حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد، وشارك خلال هذه الفترة في مسرحيات عديده منها (سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم).

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وخلال فترة سبعينيات القرن العشرين أصبح من النجوم البارزين في الأفلام الرومانسية، والتي من أشهرها (الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي).

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية (أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان).

واجتمعت نادية الجندى مع محمود ياسين فى أكثر من فيلم أبرزها "الباطنية" للمخرج حسام الدين مصطفى عام 1980، و"وكالة البلح" مع نفس المخرج عام 1982، و"وداد الغازية" للمخرج أحمد يحيى عام 1983، و"عالم وعالمة" للمخرج أحمد ياسين عام 1983.