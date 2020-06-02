شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أشهر ملحن رقصات فى بوليوود بكورونا عن 42 عاما.. وأميتاب باتشان ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى واجد خان، أحد أبرز ملحني أغاني رقصات أفلام بوليوود عن 42 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في بومباي، حيث كان يعاني من مشكلة في الكليتين، بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه.

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واشتهر الملحن الهندي بتعاونه مع شقيقه الملحن والمخرج الموسيقي ساجد خان، وعرفا معا باسم الشهرة الفني "ساجد-واجد"، وكانت آخر أعمال واجد خان قبل رحيله، تلحينه مع شقيقه لعدد من أغنيات فيلم Dabangg 3 للنجم سلمان خان، والذي طرح عام 2019 الماضي، وفقا لموقع "Times of India".

ونعى أسطورة بوليوود أميتاب باتشان الفنان الراحل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا :" صدمت من رحيل واجد خان .. موهبة ابتسامة مشرقة تزول .. ادعية وصلوات وتعزية"، كما نعاه الممثل والمنتج سلمان خان الذي كتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة".



اميتاب باتشان



سلمان خان

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وقدم الراحل واجد خان مع شقيقه العديد من الأعمال الموسيقية التي خلدت في ذاكرة بوليوود، منذ انطلاقته مع شقيقه في عام 1998.

وكانت البداية لواجد في عام 1998 عبر فيلم سلمان خان الشهير Pyaar Kiya To Darna Kya، حيث اخرج ولحن به استعراض وأغنية Teri Jawaani.

وفي عام 2002، قدم واجد مع شقيقه مجموعة من الأغاني المميزة، عرضت عبر فيلم Tumko Na Bhool Paayenge، كان أبرزهم أغنية Mubarak Eid Mubarak التي ساهمت في زيادة شعبية ونجاح الفيلم، وكان الفيلم من بطولة سلمان خان، و"سوشاميتا سين" و "ديا ميرزا".