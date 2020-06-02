شكرا لقرائتكم خبر عن مهن 25 نجما ونجمة قبل الشهرة..منها حلاق ومكوجي وبائعة أيس كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما كان العمل هو الشرف فالإنسان قبل استقراره في المهنة التي يحلم بها يعمل في عدة وظائف ويرفع شعار "الشغل مش عيب من أجل لقمة العيش" وهناك 25 فنانا وفنانة امتهنوا مهن مختلفة قبل شهرتهم في عالم الفن نتعرف على مهنهم وسنوات العمل بها وكيفية تغيير المهنة .

الفنان أشرف عبد الباقي قبل عمله في التمثيل كان يعمل في مجال تركيب شبابيك ومطابخ الوميتال وفي مجال هندسة الديكور يشكل عام وظل كذلك لفترة بعد عمله بالفن أما الفنان أحمد عز فقد عمل في مجال عروض الأزياء وقدم الكثير من عروض الأزياء " موديل " وظل لفترة في هذا المجال حتي قررخوض تجربة التمثيل ومن هنا جاءت شهرة من خلال فيلم " مذكرات مراهقة " مع المخرجة ايناس الدغيدي .



نجوم قبل الشهرة

أيضا الفنانة داليا البحيري كانت مرشدة سياحية وعملت موديل في كليبات وظهرت مع المطرب علي الحجار في كليب " عيون كحيلة " ثم اكتشفاها المخرج رأفت الميهي وقدمها في السينما ومن هنا جاءت شهرتها وتركت مجالها لتدخل مجال آخر وهو التمثيل .



داليا البحيري

المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم كان لا يتبرأ من مهنته السابقة قبل شهرته وعمله بالغناء، بل يفخر بها ويقول إنه عمل "مكوجيا" في قريته ومسقط رأسه، فيما عملت الفنانة غادة إبراهيم كبائعة في محلات والدها في الإسكندرية.



كمال الشناوي

أيضا الفنان المصري الراحل كمال الشناوي عمل مدرسا للرسم قبل التحاقه بالفن، ونفس الأمر بالنسبة للفنان الراحل محمود مرسي الذي عمل مدرسا للفلسفة في المدارس الثانوية، كما عمل فريد شوقي موظفا في مصلحة المساحة، وعمل الفنان الراحل توفيق الدقن موظفا في السكك الحديدية وهو لا يزال طالبا ليساعد أسرته، كما عمل كاتب مخالفات في النيابة بالمنيا، وعمل المطرب الراحل عبد الحليم حافظ معلما للموسيقى قبل تفرغه للفن، في حين عمل الفنان عزت العلايلي معدا للبرامج في التلفزيون، كما عملت شيرويت مصطفى الشهيرة باسم ليلى طاهر مذيعة في التلفزيون المصري، وعمل الفنان محمود ياسين محاميا قبل أن يتفرغ للفن.

الفنان الراحل خالد صالح كان تاجرا قبل تفرغه للفن وعمل في محل حلويات تابعا لشقيقه فكان يصنع الحلوي ويبيعها وكانت الفنانة نبيلة عبيد عارضة أزياء قبل أن يخطفها الفن، وكذلك الفنانة رجاء الجداوي فقد عملت كعارضة أزياء، فيما عمل بالطب قبل التفرغ للفن كل من يحيى الفخراني وتخصص في الطب النفسي، وفؤاد خليل الذي كان طبيبا للأسنان.



نبيلة عبيد

وكان الفنان الكبير الراحل نور الشريف لاعبا للكرة في نادي الزمالك، كما كان أحمد السقا لاعبا في الزمالك أيضا قبل أن يترك الكرة ويتفرغ للفن، وكذلك الأمر بالنسبة للفنان يوسف الشريف الذي بدأ رحلته مع كرة القدم في الأهلي، فلعب به ثلاث سنوات نجح خلالها في الوصول لآخر مراحل الناشئين بالنادي، وعندما قرر الأهلي الاستغناء عنه اعتزل الكرة.

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كاظم الساهر عمل بائع ايس كريم

وعملت الراحلة معالي زايد رسامة عقب تخرجها في كلية الفنون الجميلة، وبدأت هند عاكف حياتها راقصة في السيرك ، أما تامر حسنى فقد عمل بكثيرمن المهن مثل "عامل بنزينه" ثم بائع للعطور، وذلك قبل أن يبدأ الغناء فى الجامعة، ثم يتوج على عرش المطربين الشباب ، وعمل الفنان العراقى كاظم الساهر بائعا للآيس كريم فى فصل الصيف، كما عمل من بعدها معلم لمادة التربية الفنية فى مدرسة "الموصل"، أما وائل كافورى هو الآخر لم يكن ممن حالفهم الحظ وكان أول عمل له فى الوسط الفنى، بل كان مشواره لا يقل صعوبة عن غيره من الفنانين، فقد كانت مهنة الحلاق من نصيب وائل كافورى فى شبابه وقبل أن يبدأ مشواره الفنى، حيث كان يبلغ وقتها 16 عاما.