شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: إفيه يا "عمرى" فى "البرنس" تتداوله النساء والفضل لـ محمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة روجينا تتلقى التهانى والمباركات على دور "فدوى" الذى قدمته فى مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمصان، وعرض فى شهر رمضان المنصرم محققاً نجاحاً كبيراً وقت عرضه، حيث تألقت روجينا بسبب شخصية تاجرة المخدرات التى قدمتها ببراعة شديدة ونالت إشادات عدة سواء جماهيرية أو نقدية .

وبسؤال روجينا عن إفيه" يا عمرى" الذى أصبح كوميكس على مواقع السوشيال ميديا، أكدت لـ" الخليج 365" أن إفيه "يا عمرى" تتداوله النساء حالياً ما بين الحقيقة والدعابة، بالبلدى كدا "سمع مع الناس" وحاجة تسعدنى ، مشيرة إلى أن الفضل يرجع لعبقرية المخرج محمد سامى الذى استطاع أن يضع "جمل حوارية" تظل محفورة فى وجدان الناس، لافتة إلى أن محمد سامى سيكون مؤلف ومنافس قوى بشدة فى الدراما والسينما، لاسيما أنه يتمتع بذكاء وحنكة ودهاء فى متطلبات سوق الدراما، ولذلك يحقق نجاحاً كبيراً .

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مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.