- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرصت الفنانة يارا، على توجيه رسالة إلى جمهورها، بعد احتفالها بعيد ميلادها.
وكتبت يارا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "إنتوا وبعاد حسستوني إنكم بالقلب ومعي، خاصة بهذه الليلة اللي حلتوها بوجوهكم الحلوة، ووجودكم الأحلى".
وأضافت: "شكرا كتير لكل اللي شاركني بهذا النهار المميز واللي عيدني من وين ما كنتوا.. فيكم وبحبكم بكبر، الله يحميكم ويحفظكم، وشكرا يارا لوفرز، إنتوا الأحلى والأفضل، وأحلى عيد عندي.. بحبكم كتير".
يذكر أن، آخر أعمال يارا، طرحها لأغنيتها الجديدة بعنوان،" ما خطر عالبال" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتفالا بعيد ميلادها.. يارا توجه رسالة إلى جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.