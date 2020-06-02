تراند اليوم : نجم إماراتي شهير يصدم الجميع بفيديو رقص مثير: "لو مرتي عرفت تخلعني"



صدم نجم السوشيال ميديا الشاب الإماراتي المثير للجدل بدر خلف، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو جديد يوجه من خلاله نصائحه للسيدات حول الرقص وفائدته لخسارة الوزن.

وقال "خلف" في الفيديو: "دايمًا أنصحكم ترقصوا عشان تضعفون، وتيجي وحدة تبعتلي كل يوم أرقص وما أنحف".

وتابع: "أقسم بالله قررت أحول حسابي رقص وأرقص لكم كل يوم، وأضاف لو مرتي تعرف ممكن تخلعني، ولو سألتوني اذا اختار مجال غير التجميل، أختار الرقص، أقسم بالله أعرف أرقص رقص".

وتسبب الفيديو في موجة غضب وسخرية كبيرة منه، ووجه له البعض اتهامات بالشذوذ وأنه ليس رجلًا بسبب أفعاله التي يقدم عليها والتي لا تتناسب مع المجتمعات الإسلامية.