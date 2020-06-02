تراند اليوم : فيديو| نجل "راغب علامة" يتعرض لحادث مروع.. ووالده: رسالة من ربنا

اعتبر المطرب اللبناني راغب علامة، أن حادث السير الذي تعرض له نجله خالد قبل أشهر هو رسالة من الله.

وقال علامة في مقابلة مع برنامج (Theinsider بالعربي) على قناة "دبي": "بالنسبة إلىّ دائمًا بقول: بشكر ربي بعدد رمال البحار.. وبشكره أنه حفظ لي ابني خالد في هذا الحادث، فهو صار يعرف تمامًا شو يعني حادث، فالشباب في عُمره يتوقعون أنه لا يحدث معهم حوادث بالسيارات.. والحادث وقع رغم أنه لم يكن يسير بسرعة كبيرة".

واعتبر راغب علامة أن هذا الحادث "رسالة كريمة من ربنا، عشان يعرف خالد وأخيه وولاد عمه وأصحابه أن الحادث يحدث في جزء من الثانية".

وكان راغب احتفل بعيد ميلاد خالد، منذ أسبوع، رغم أجواء الحظر والكورونا في أجواء عائلية بالمنزل، وضم الحفل الأقارب والأصدقاء.

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وعلق خالد قائلاً: "هيك احتفلولي بعيد ميلادي، وبتخرّجي من الجامعة امبارح، ما في أهضم من هيك طريقة استفزاز.. سر الحياة العائلة".