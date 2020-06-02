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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة واجد خان أحد أبرز الملحنين في بوليوود عن 42 عاما بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
توفى واجد خان، أحد أبرز ملحني أغاني رقصات عالم بوليوود عن 42 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام الاثنين.
وتوفي خان الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، في بومباي الأحد بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه لوكالة "برس ترست أوف إنديا" مضيفا أنه كان مصابا بوباء كوفيد-19.
وقد تسببت أول وفاة في بوليوود مرتبطة بالوباء بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في نيسان/أبريل.
ونعى عدد كبير من المشاهير الهنود الراحل ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي غرّد على "تويتر"، "سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة".
وقال أسطورة بوليوود أميتاب باتشان إنه "صدم لرحيل واجد خان" وأشاد بـ "موهبته المشرقة".
وغرّدت بريانكا شوبرا جوناس قائلة "الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائما هو ضحكة واجد... رحلت مبكرا".
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