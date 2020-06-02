وفاة "واجد خان".. كورونا تحرم بوليوود من أسطورة الاستعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفى واجد خان، أحد أبرز ملحني أغاني رقصات عالم بوليوود عن 42 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي حصد حياة أكثر من نجم هندي في الآونة الأخيرة.

وتوفي خان، الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، في بومباي، الأحد، بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه لوكالة "برس ترست أوف إنديا"، مضيفا أنه كان مصابا بوباء كوفيد-19.

واشتهر الملحن الهندي بتعاونه مع شقيقه الملحن والمخرج الموسيقي ساجد خان، وعرفا معا باسم الشهرة الفني "ساجد-واجد".





وقد تسببت أول وفاة في بوليوود مرتبطة بالوباء بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في نيسان/أبريل.

ونعى عدد كبير من المشاهير الهنود الراحل ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي غرّد على "تويتر"، "سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة".

وقال أسطورة بوليوود أميتاب باتشان إنه "صدم لرحيل واجد خان" وأشاد بـ "موهبته المشرقة".





وغرّدت بريانكا شوبرا جوناس قائلة "الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائما هو ضحكة واجد... رحلت مبكرا".

وقدم الراحل واجد خان مع شقيقه العديد من الأعمال الموسيقية التي خلدت في ذاكرة بوليوود، منذ انطلاقته مع شقيقه في عام 1998.



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وقدم الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، مجموعة من أبرز الأعمال الموسيقية التي قدمها واجد خان مع شقيقه للسينما الهندية، والتي كانت أغلبها لأفلام النجم الكبير سلمان خان.

وكانت البداية لواجد في عام 1998 عبر فيلم سلمان خان الشهير Pyaar Kiya To Darna Kya، حيث اخرج ولحن به استعراض وأغنية Teri Jawaani.





وفي عام 2002، قدم واجد مع شقيقه مجموعة من الأغاني المميزة، عرضت عبر فيلم Tumko Na Bhool Paayenge، كان أبرزهم أغنية Mubarak Eid Mubarak التي ساهمت في زيادة شعبية ونجاح الفيلم، وكان الفيلم من بطولة سلمان خان، و"سوشاميتا سين" و "ديا ميرزا".





وفي عام 2004، شارك واجد مع شقيقه في اخراج اغاني واستعرضات لفيلمين ناجحين طرحا في العام نفسه هما، فيلم Mujhse Shaadi Karogi، وفيلم Grav، وساهم نجاح الفيلمين في تحقيق الشقيقن واجد وساجد شهرة واسعة ببوليوود.

ولحن الثنائي 5 أغاني لفيلم Garv أبرزهم Hum Tumko Nigahon Mein، و7 أغاني لفيلم Mujhse Shaadi Karogi أبرزهم أغنية Rab Kare.





وكانت آخر أعمال واجد خان قبل رحيله، تلحينه مع شقيقه لعدد من أغنيات فيلم Dabangg 3 للنجم سلمان خان، والذي طرح عام 2019 الماضي، وكان أبرز هذه الاغنيات Hud HUd Dabangg.



