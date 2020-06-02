وفاة الممثلة السورية هيام طعمة بعد صراع مع السرطان

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/2 10:44 ص بتوقيت أبوظبي
توفيت الأحد، الفنانة السورية هيام طعمة، عن 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان فى أحد مستشفيات هولندا.
ومن المفترض أن يتم دفنها في هولندا لصعوبة نقلها إلى موطن رأسها سوريا بسبب إغلاق حركة الطيران بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حسب تصريحات أسرتها.
وطعمة ممثلة ومغنية قدمت العديد من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو التلفزيون، كما شاركت دريد لحام في مسرحية "كاسك يا وطن" واتجهت إلى الغناء، وقدمت عددا كبيرا من الأغنيات مثل "حبنا اللي غاب" و"مشغولين عليك" و"قرب ما تقولش لا" و"بلاش معاندة" و"ليلة امبارح".
كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها "غريب في الميناء"، و"هي والعملاق"، و"تمت أقواله"، و"انتبهوا أيها الأزواج"، و"عائلة مشاغبة جدًا"، وكان آخر أعمالها كان عام 2006 حينما شاركت فى مسلسل "السندريلا" أمام منى زكي.
وهيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.
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