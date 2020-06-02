خاص- ماذا كشفت سارة أبي كنعان عن قبلتها لبديع أبو شقرا؟

فتحت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان باب الأسئلة للجمهور عبر حسابها الخاص على موقع “انستاستوري” حيث قامت بالاجابة على أسئلة المتابعين.

في البداية وردًا على سؤال حول أعمالها القادمة، قالت سارة مسلسل “دانتيل” في شخصية عليا ومسلسل “دفعة بيروت” في شخصية ماريا.

وهل هي متزوجة؟ قالت سارة “حمدالله لأ” مع ابتسامة.

وهل سنراها يومًا بدور كوميدي، قالت “يا ريت”.

وبعدما ظهرت وهي تقبّل الممثل بديع ابو شقرا في مسلسل “بالقلب”، فهل قبّلت في افلامها ومسلسلاتها السابقة، أشارت سارة الى أنها كانت المرة الأولى التي تقبّل فيها في مسلسل “بالقلب”.

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وردا على سؤال حول توجهها في خطوتها القادمة بالمشاركة في الدراما والسينما المصرية، قالت “الفكرة مطروحة وانشالله خير”.

وعن مثالها الأعلى، قالت “عائلتي مثالي الأعلى”.

نذكر ان الممثلة سارة أبي كنعان تشارك في عملين دراميين “دفعة بيروت”، و“دانتيل”، من انتاج شركة ايغل فيلمز.

تلعب سارة في “دانتيل”، شخصية عليا المنطوية على نفسها وبنفس الوقت لديها عدة نهفات كوميدية. والعمل مستوحى من “فورما” أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، اخراج المثنى صبح.

أما مسلسل “دفعة بيروت” يرصد قصصَ وحكاياتِ شباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة، في قالب دراميّ مشوّق جداً، وسيجمع سارة مع نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي، انتاج ايغل فيلمز. إخراج علي العلي.