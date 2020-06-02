الليث حجو: لا أفضل تسمية ممثلي "أولاد آدم" نجوما.. وهنا صور الكواليس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث المخرج السوري الليث حجو في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك حول أسباب نجاح مسلسل "أولاد آدم" من إخراجه وتأليف رامي كوسا وإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

وأكد حجو في منشوره أن هذا النجاح هو نتاج تكامل مجموعة من الجهود التي يقدم لها كل الشكر والامتنان، بداية من النص وكاتبه رامي كوسا الذي كان قريباً من هموم المجتمع واصفاً إياه بأنه شاب طموح ومثقف حيث راهنت على موهبته شركة الإنتاج على الرغم من صغر سنه، معرباً عن امتنانه كذلك وسعادته بشركة الإنتاج لأنها قدمت للعمل كل أسباب النجاح والخبرة في آلية الإنتاج والتسويق حتى وصلت بالمسلسل إلى منصات وشاشات محترمة.

ولم ينسى حجو أيضاً أن يشكر الفنانين والممثلين، رافضاً تسميتهم بـ "النجوم"، حيث أعطوا ما استطاعوا من جهد وطاقة ومشاعر لخدمة شخصياتهم الدرامية لا شخوصهم الحقيقة سعياً منهم لنجاح العمل ككل، معتبراً أنه هذا ما يفعله كل فنان نبيل ومخلص لفنه.

وتحدث حجو عن دور "الفريق الفني للعمل بكل اختصاصاته" الذي عمل في ظروف استثنائية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي لم تتأخر الشركة المنتجة في توفيرها لطاقم العمل، قائلاً إن فترة الحجر الصحي التي استمرت في بيروت لمدة شهر لم تفقدهم حماسهم وإصرارهم لتقديم ما استطاعوا من خبرة وجهد للوصول إلى نتيجة تحترم ذائقة وعقل المُشاهد.

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وأخيراً اختتم حجو منشوره مشيراً إلى أن العمل الدرامي لا يكتمل إلا بعد تلقي ردود الأفعال من الجمهور وسماع رأي المشاهدين والنقاد سواء سلبية أم إيجابية والاستماع لملاحظاتهم المفيدة دائماً لتقويم أي عمل فني على حد تعبيره.

وأضاف إلى جانب منشوره مجموعة من الصور الفوتوغرافية لطاقم العمل، والتي يُبين بعضها أن فريق العمل صوّر مسلسل "أولاد آدم" في ظروف صعبة وبظل انتشار جائحة فيروس كورونا التي أجبرتهم على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية أثناء التصوير.

وانهالت التعليقات الإيجابية من قبل المتابعين على هذا المنشور الذي نشره حجو، قائلين إن شهر رمضان المبارك كان أجمل بوجود مسلسل "أولاد آدم"، وأن أعمال هذا المخرج عادة ما يكون لها وقع وبصمة خاصة مميزة على الساحة الدرامية، وأشار آخرون إلى أن العمل لو أنتج بالطاقم ذاته دون الليث حجو لم يكن ليلقى هذه الأصداء الإيجابية.

وبالعودة إلى مسلسل "أولاد آدم" فهو دراما اجتماعية تراجيديه لاقت الكثير من التفاعل الإيجابي من قبل المتابعين في رمضان 2020، ويدور العمل حول قصص اجتماعية قريبة من حياتنا الواقعية، حول ثنائية "غسان وديمة" و "سعد ومايا"، كما يضم نخبة من نجوم سوريا ولبنان منهم مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وغيرهم.