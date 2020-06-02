الشعب السعودي يرفض إليسا.. وهنا تفاصيل القصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دشن رواد مواقع التواصل وسما بعنوان "الشعب السعودي يرفض إليسا " بالتزامن مع الحفل الساهر الذي ستحييه الفنانة اللبنانية على طريقة "الأون لاين" الخميس المقبل، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

واعترض رواد مواقع التواصل على حفل إليسا وذلك على خلفية المشادة الكلامية بينها وبين تركي آل الشيخ في موسم الرياض حيث جاء في تعليقات الناشطين: "ما نبيها وراكم يا هيئة الترفيه ما يصير كذا كل مرة براي قلبتوا عليها في موسم الرياض والحين طيب اش عدا ما بدا؟".

وقال آخر معترضا على اختيار اليسا لإحياء حفل برعاية السعودية: "الأولى دفع الآلاف على الفنانين السعوديين ما ادري صراحة مين في الخليج يسمع اليسا ؟"

وعلق آخر: "إليسا لها تغريدات ضد السعودية وحكومتها مدري كيف تجيبونها صراحة".

وكانت إليسا قد أعلنت تفاصيل الحفل، المقررة إقامته عبر "إنستغرام" قائلة: "هنغني كمان وكمان ونشرب قهوة الماضي، مكملين معاكم بالفرح والطرب لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد "في أي بي" الخميس القادم 4 يونيو، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية".

Advertisements

وفي شهر سبتمر الماضي، دخل تركي آل الشيخ في سجال وجدال مع إليسا، وصل إلى حد إحراجها أمام الملايين من متابعيها ودار الخلاف بين الطرفين حول الموعد المناسب لإحياء إليسا حفلها المقبل في السعودية.

وكانت إليسا قد طرحت منذ أيام أغنية "قهوة الماضي"، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.

واتبع بعض الفنانين نهج إقامة الحفلات أونلاين منذ اندلاع أزمة انتشار فيروس كورونا، ومن أشهر هؤلاء المطربين أنغام ومحمد منير وأصالة نصري وتامر عاشور وبعض فرق الأندرغراوند الغنائية.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أشاد بنجاح حفلات "معيدين معكم" التي أقيمت خلال عيد الفطر عبر منصة "شاهد"، وكان نجومها محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس ونجوى كرم، ليطالب بإحياء المزيد من هذه الحفلات، ورد مدير شركة "روتانا" عليه عبر "تويتر": "أبشر يا بو ناصر الجمهور يستاهل ومعاليك وفريق الترفيه مو مقصرين ..فبدعمك وتوجيهاتك راح نقدم الأفضل".