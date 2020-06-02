شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: انتهيت من "العنكبوت" قبل كورونا وانتظر "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ريم مصطفى لـ"الخليج 365 أنها انتهت من تصوير آخر مشاهدها فى العنكبوت" مع النجم أحمد السقا قبل انتشار فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه يتبقى لأسرة العمل مشاهد قليلة على الانتهاء من الأحداث بالكامل حيث توقف التصوير طوال الأشهر الماضية بسبب انشغال أبطاله بمسلسلاتهم الرمضانية وسفر أحمد السقا إلى لبنان لتصوير برنامجه الأخير "إغلب السقا".

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويسجل التجربة السينمائية الثالثة لريم مصطفى بعد فيلمي "مش رايحين فى داهية" مع المخرج أحمد صالح قبل 3 سنوات، و"ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى.



ريم مصطفى

وأضافت ريم مصطفى إلى أنها تعيش حالياً فترة الحجر المنزلى للوقاية من انتشار فيروس كورونا ولا تخرج كثيراً إلا للضرورة خاصة وأنها غير مرتبطة بتصوير أى أعمال فنية خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنها فى انتظار بدء عرض مسلسلها "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية خلال الأسابيع المقبلة حيث أصبح العمل جاهز للعرض منذ بضعة أسابيع.

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مسلسل "شديد الخطورة" تدور أحداثه فى 7 حلقات ومقرر تقديمه على أكثر من موسم ويعتمد على الأكشن والتشويق، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال ريم مصطفى ظهورها كضيفة شرف بـ 4 مشاهد فقط فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.