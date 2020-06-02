شكرا لقرائتكم خبر عن عودة Batman و Fantastic Beasts 3 إلى لوكيشن التصوير بعد توقف شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُسمح الان رسميًا لـ كل من أفلام Batman و Fantastic Beasts 3، أن يتمكنوا من استئناف الإنتاج في المملكة المتحدة بعد أن توقفوا في منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة فيروس كورونا التى أجبرت العالم على التوقف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screenrant"، على أن يستئف التصوير ولكن بـ فرض بعض القيود لتجنب إصابة أي من فريق العمل بالفيروس.

وبالرغم من انتشارهذه الأخبار منذ مدة داخل الولايات المتحدة، ألا أن شركة Warner Bros المنتجة لكلا الفيلمين قررت أن تأجل العمل لـ بعض الوقت احتياطيا.

كما كشف لاعب فريق ليكرز، ليبرون جيمس، بطل الجزء الثانى من فيلم Space Jam 2، عن الاسم الذى سيطرح به العمل، وهو Space Jam: A New Legacy، العمل الذى سيطرح فى 21 يوليو من عام 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety "، وأكدت شركة Warner Bros على طرح العمل الصيف المقبل من عام 2021، بالرغم مما يواجهه العالم هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى إيقاف تصوير كل الأعمال التى يتم تصويرها حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb".

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وكان لاعب كرة السلة العالمى قد تاقد "ليبرون جيمس" على بداية تصوير فيلم Space Jam 2، وهو الجزء الثانى لفيلم Space Jam 1 الذى حاز على إعجاب العالم بأكمله وليس الصغار فقط بالرغم من أن جزءا كبيرا منه كرتون وذلك فى عام 2018.

وصرح جيمس أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".