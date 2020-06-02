السبكي ينعي شقيق زوجة محمود الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نعى المنتج أحمد السبكي، شقيق زوجة المطرب محمود الليثي، الذي رحل عن عالمنا امس الأثنين. ونشر "السبكي"، صورة تجمعه بـ"سيد سكر"، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "إن لله وإن إليه راجعون، البقاء لله فى الانسان الجدع الطيب، لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك ياحبيبي ( سيد سكر .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته)". وأضاف: "نتقدم بأحر التعازي أهل السيدة زينب وإلى أفراد العائلة وإبنى محمود الليثى وزوجته أم سيد .. وجميع الاسرة الكريمة".

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