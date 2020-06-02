"فقد 30 كيلو".. أدهم سليمان يكشف تفاصيل خسارة وزنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



شارك المطرب أدهم سليمان، جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بـ"انستجرام"، ظهر خلالها بوزن زائد، مؤكدًا أن الصورة تظهر شكله قبل أن يخسر 30 كيلو جرام من وزنه.

وطالب جمهوره ومتابعوه بكشف تفاصيل الصورة، ومشاركتهم تجربته في خسارة الوزن.

وقال أدهم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه كان يزن 120 كيلو جرام، وخسر منهم 30 كيلو جرام، مضيفًا أن الأمر استغرق منه وقتًا طويلًا: "أنا مخستش في شهرين أو تلاتة، ده حصل في سنة تقريبًا".

وعن تفاصيل رحلته: "منعت المشروبات الغازية والمقرمشات، ومستعجلتش لإن مفيش حاجة بتتحقق بين يوم وليلة، في ناس بتضغط على نفسها، وبتخس فعلًا في وقت قليل ولكن النتايج بتكون غير صحية".

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ونفى سلميان متابعته مع أطباء تغذية: "لا خالص والله مش بحاول أدعي بس فعلًا الموضوع اجتهاد شخصي وإرادة، أنا اجتهدت وقريت وجربت حاجات لاقيتها بتجيب نتيجة، ففهمت وبدأت أنفذ، فلما أجرب نظام لفترة ويجيب نتيجة بثبت عليه، ومش معنى إن نظام ما جابش نتيجة معايا يبقى تمام، لا ممكن يكون مضر، فأوقف وأجرب نظام تاني وهكذا".

ووجه نصيحة لجمهوره: "أنا بنصح الناس إنها متتسرعش وتتمسك بإرادتها" موضحًا: "لازم منتعاملش مع أي شخص يعاني من زيادة في الوزن على إنها عاهة، فيه ناس عندها مشاكل في الحرق أو الغدة الدرقية وفي بيتعالجوا بالكورتيزون".

وأكد أن رغبته في الحفاظ على صحته كانت الدافع وراء رحلته: "أنا خسرت الوزن ده عشان اتلافى أي مشكلات صحية، ومش معنى ده إني كنت معترض على شكلي، وأكبر دليل إني نزلت الصورة".

واختتم: "تثبيت الوزن معتمد على اللايف ستايل بتاعك شكله إيه، الأكل بالليل سيئ جدًا، ولو بتفطر وتتغدى مش هتحتاج تتعشى، الفطار والغدا أهم شيئ والرياضة طبعًا، وتقليل السكريات، أنا مش دكتور، إنما دي تجربتي ويمكن اللي نفع معايا مينفعش مع غيري".

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