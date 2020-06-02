أحمد زاهر: نور الشريف اكتشفي.. والبرنس أنجح دور خلال مشواري الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان أحمد زاهر، أنه تعلم التمثيل على يد الفنان الراحل نور الشريف، وهو من اكتشفه، مشيراً إلى أن دوره في مسلسل "البرنس" هو الأنجح خلال مشواره الفني.

وقال زاهر، ببرنامج It’s showtime المذاع على فضائية cbc : "دور فتحي في مسلسل البرنس هو أنجح دور قدمته خلال مشواري الفني، وهو محطة مهمة في حياتي".

وتابع :"لم أَرَ مثل هذا النجاح منذ أيام مسلسل (الرجل الآخر) للفنان الراحل نور الشريف، والذي تعلمت منه الكثير، فهو من اكتشفني عندما كنت أشارك في عرض مسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحي، وتفاجأت به أمامي في الكواليس بعد انتهاء العرض وطلب رقمي، وبعد عام من هذا اللقاء رشحني للرجل الآخر".

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وأضاف : "نور الشريف تعلمت منه التواضع والإلتزام، وكيف يؤدي شخصياته، فكنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي تخلو من مشاهدي حتى أشاهده وأتعلم منه، فنور الشريف هو السهل الممتنع" .

وشارك أحمد زاهر، في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان "رضوان" ، نور اللبنانية "علا" ، روجينا "فدوى"، سلوى عثمان "سميحة" ، أحمد زاهر "فتحي"، نجلاء بدر "لبنى"، إدوارد "عبد المحسن" ، دنيا عبد العزيز "شيماء" ، عبد العزيز مخيون "حامد"، ريم سامي "نورا" ، بدرية طلبة "عظيمة"، رحاب الجمل "عبير"، أحمد فهيم "رأفت".