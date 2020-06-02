تراند اليوم : إصابة إعلامية مصرية شهيرة بفيروس كورونا .. وأحمد السقا مرعوب بعد الخبر .. فما السر؟

حالة من القلق يعيشها الفنان أحمد السقا وأسرته بعد إعلان إصابة إعلامية مصرية شهيرة بفيروس كورونا.
وتعتبر دينا هي الإعلامية رقم 8 التي تصاب بهذا المرض بعد كريم رمزي، مآثر المرصفي، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.
,كشفت الإعلامية دينا حويدق - مقدمة برنامج Its showtime - عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .
وتقدم الإعلامية مها الصغير - زوجة السقا - بنفس البرنامج رفقة دينا حويدق وتخالطها باستمرار.
وقالت دينا في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : أجريت مسحة وتبين أنني أصبت بفيروس كورونا .. أرجو من كل من خالطني أن يذهب ويجري مسحة للاطمئنان على نفسه .
وتعتبر دينا هي الإعلامية رقم 8 التي تصاب بهذا المرض بعد كريم رمزي، مآثر المرصفي، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.