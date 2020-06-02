نداء شراره تطلق برومو أغنيتها «شروط»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة الأردنية نداء شرارة، برومو تشويقى لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “شروط”، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ومن المقرر أن تطرحها خلال هذه الأيام المقبلة.

وكانت المطربة نداء شرارة، قد طرحت مؤخرًا، وتحديدًا في شهر رمضان الماضي، دعاء دينى يحمل اسم “إنى ظلمت نفسى، وتقول كلمات الدعاء، “اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

نداء شرارة، أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “حكايتى” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين فى دار الأوبرا وساقية الصاوى.

ونداء شرارة، هي مغنية أردنية حاصلة على لقب “ذا فويس” أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.