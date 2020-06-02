شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه مع ابنته ماريتا.. عاصى الحلانى فى أغنية جديدة بتوقيع عمر صباغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب اللبنانى عاصي الحلاني من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى، لم يستقر علي اسمها حتي الآن، وهى من كلمات وألحان حسن عيسى، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ويقدمها صباغ بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور عاصي بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

من ناحية أخري تعاون عمر صباغ مؤخرا مع ماريتا عاصي الحلاني، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "إذا فيك تنسى"،وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي، والكليب إخراج ليال راجحة.

في سياق أخري يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا