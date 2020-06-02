شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من The Order يصل في يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل The Order، لـ موسم ثانى، على أن يطرح الموسم الجديد من العمل في 18 يونيو الجارى، ويتضمن 10 حلقات تطرح دفعة واحدة كـ عادة الشبكة، وحصل المسلسل على تقييم وصل إلى 6.9 على موقع imdb، وذلك بعد ان طرح الموسم الأول منه في 7 مارس الماضى.

ويدور المسلسل حول تعهد طالب جامعي بأمر سري، من أجل الانتقام لوفاة والدته، ويهبط في حرب بين الوحوش وممارسي السحر المظلم.

مسلسل The Order من بطولة جيك مانلي، كايلا هيلر، سارة جراي، آدم ديماركو، كاثرين إيزابيل، لوريزا ترونكو.

كما حصل مسلسل نتيفليكس الكوميدى الجديد Space Force لتقييم ضعيف على موقع Rotten Tomatoes، الذى وصل إلى 38 % من قبل 71 ناقد، و 74% من قبل 478 مشاهد، وذلك بعد طرح العمل بـ أيام على شبكة نيتفلكس، حيث وصل إلى الشبكة يوم 29 مايو الجارى، وتكون من 10 حلقات، تصل مدتها إلى النصف ساعة، كما حصل على تقييم 6.9 على موقع imdb، العمل الجديد من بطولة الممثل العالمى ستيف كاريل إل جانب مجموعة متميزة من الممثلين.

ويدور المسلسل حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

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وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.