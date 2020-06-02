منظمة حفل زفاف شقيقة محمد رمضان تكشف كواليس التجهيزات وطالبات العروس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت المسئولة عن تنظيم حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان، أن الحفل كان له استعدادت خاصة من قبل المنظمين من جهة ومن العروس بجهة آخرى.



وفي لقاء مع برنامج TheInsider بالعربي، كشفت المنظمة أن "إيمان"، اهتمت بعدة تفاصيل في حفل الزفاف، أبرزها الألوان والمكان المخصص لإلتقاط الصور، وأيضًا توفر تدابير الوقاية من فيروس كورونا، من تعقيمات وقفازات.

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واحتفل الفنان محمد رمضان في جو عائلي بزفاف شقيقته "إيمان"، على "حسام حامد"، امس الأحد بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.

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https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2020/6/1/1798810​