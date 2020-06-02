محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان كريم عفيفي، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه آسر، عبر حسابه على إنستجرام.
ونشر كريم، صورة تجمعه مع ابنه عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "كل سنة وانت طيب يا أحلى حاجة في الدنيا.. كل سنة وانت ابني وصاحبي وأخويا.. كل سنة وانت معايا وجنبي وفي حضني يا آسر بك.. ربنا يخليك ليا ولماما ولحمزة".
يذكر أن، كريم عفيفي ظهر في دراما رمضان كضيف شرف في مسلسل عمر ودياب، الذي خاض بطولته على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. هكذا احتفل كريم عفيفي بعيد ميلاد نجله آسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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