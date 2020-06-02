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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر - نيللي كريم ونيرمين الفقي موديل لإعلانات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
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نيرمين الفقي (6)
نيللي كريم (8)
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر يعود تاريخه لأكثر من 30 سنة، تظهر فيه الفنانتان نيللي كريم ونيرمين الفقي وهما في سن صغيرة وتقدمان إعلانات في التلفزيون المصري في فترة التسعينيات.
وظهرت نيللي في هذا الفيديو في إعلان دعائي لأحد المنتجات، حيث كانت في بدايتها ضمن مجموعة من الفتيات.
كما ظهرت في إعلان آخر لمنتجات ورقية الفنانة نرمين الفقي، لكنها كانت بمفردها كونها في هذا الوقت كانت تقدم إعلانات كثيرة.
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يذكر أن نيللي كريم شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش" بطولة آسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
أما نرمين الفقي فكان آخر أعمالها مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل. تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.
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