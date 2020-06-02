شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل ينشر صورته في القاهرة في بداية الشباب قبل 45 عاماً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أشعلت صورة نبيل شعيل في بداية شبابه ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا بعد أن نشر "بلبل الخليج" لقطة تعود لعام 1976 أي قبل نحو 45 عاماً عندما كان يقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

وأطل نبيل شعيل في صورته بالأبيض والأسود بشكل مختلف تماماً حيث كان أنحف كثيراً وبدا في بداية مرحلة الشباب وكان يقف في شرفة منزله في منطقة النزهة بقلب القاهرة، وهو يرتدي جلباباً بيتياً مقلماً، حيث أرفقها بتعليق طريف كتب فيه: "إللي لبس بجامة (محلات حلاوه مصر) لايطلع اليوم، موقع وتاريخ الصورة النزهة 1976، صور قديمة لزمن جميل بمنطقة النزهة في مصر الجديدة".

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