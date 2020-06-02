لقطات تعكس فخامة منزل روان بن حسين في الإمارات

الثلاثاء 2 يونيو 2020

كشفت لقطات عن فخامة منزل روان بن حسين في الإمارات، حيث أوضح مقطع فيديو عن قرب ديكورات وتفاصيل بيت الفاشينيستا الكويتية من الداخل، والذي تقيم فيه حالياً برفقة زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف وابنتها الرضيعة لونا.



واستعرضت روان بن حسين فخامة منزلها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، حيث طغا اللون الأبيض على الديكورات، فاستخدمته في دهانات الأبواب والجدران وكذلك أقمشة الأثاث وألوان النجف ووحدات الإضاءة.

بينما كان اللون الذهبي المميز يزيد الأجواء فخامة، حيث كان يؤطر الخداديات وقطع الأثاث، وسيطرت اللمسات العصرية الفاخرة على تنظيم الديكور في بيت الفاشينيستا الفاخر في الإمارات.

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كما تزينت جدران منزل روان بن حسين بالكثير من اللوحات الضخمة المؤطرة بشكل عصري لتضيف الكثير من الحيوية على الديكورات، وهو ما ظهر بوضوح في الصور التي نشرتها مؤخراً عبر حسابها على "انستقرام".

وكانت روان بن حسين قد كشفت معنى اسم ابنتها لونا، وهو اسم روماني لإحدى الآلهة ويعني "القمر"، مؤكدة أنها باتت تقدر والدتها كثيراً بعد أن أصبحت أماً وعرفت مقدار ما تقوم به الأمهات من أجل راحة أطفالهن، حيث اعترفت أيضاً أن ابنتها صارت رئيستها بمعنى أنها لا تنام وابنتها مستيقظة وتضعها دائماً في صدر أولوياتها.

وكانت روان بن حسين كشفت عن هوية زوجها عقب ولادة ابنتها وذلك بعد فترة من إخفائه، ليتبين أنه رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف الذي جمعته بها قصة حب منذ عدة شهور، ثم حدث بينهما خلاف تسبب في انفصالهما لفترة قصيرة، وبعدها تزوجا وقررا الإقامة معاً في الإمارات بعد أن أنهت هي دراستها للقانون في العاصمة البريطانية لندن.