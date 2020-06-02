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شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مسلسل سعودي يعرض قريبًا على «نتفليكس» (فيديو) والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
بدأت شبكة «نتفليكس» الأمريكية للبث الرقمي في الترويج لأول مسلسل سعودي سيعرض عبر منصتها في شهر يونيو الجاري.
ويتناول المسلسل الذي تدور أحداثه في 8 حلقات فقط، قصة عائلة تواجه شكوكا بشأن وفاة كبيرها «حسان» الذي يعود ماضيه الغامض للظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد الخاص بشركته.
ويعرض العمل الدرامي الكثير من المشاكل الاجتماعية، منها الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال.
ومسلسل «وساوس» تأليف رولان حسان وإخراج هناء العمير، ومن بطولة عبدالمحسن النمر وشيماء الفضل وميسون الرويلي وإلهام على، وغيرهم من نجوم الدراما الخليجية.
وسيعرض المسلسل بدء من 11 يونيو، وستتم ترجمته إلى 30 لغة أجنبية، فضلا عن توفير وصف صوتي باللغة العربية للمكفوفين.
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