شكرا لقرائتكم خبر عن في إعلان إصابتها بكورونا.. مذيعة بـ CBC تحذر من تعاملوا معها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أصيبت الإعلامية دينا حويدق، مقدمة برنامج «its show time» الذي يعرض عبر قناة «cbc»، بفيروس كورونا المنتشر في العالم وخصوصا في مصر في الفترة الأخيرة.

Advertisements وكتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، «شباب، لقد اجريت اختبار فيروس كورونا وأكتشفت أنها إيجابية.. برجاء اختبروا انفسكم إذا كنتم تعاملتوا معى خلال الأسبوع الماضى». ويذكر أن الوسط الإعلامي شهد إصابة عدد من المذيعين بفيروس كورونا وأبرزهم آية عبدالرحمن وريهام السهلي.

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