- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث مروع بطله نجل راغب علامة: «نجا من الموت بأعجوبة» (فيديو) والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
أوضح الفنان راغب علامة كواليس تعرّض ابنه إلى حادث، أثناء قيادته السيارة، منذ شهرين، إذ نجا خالد بأعجوبة من الموت، بعد انقلاب السيارة، لذا رأى الفنان الحادث رسالة من الله إلى نجله وأصدقائه وشباب العائلة، مفادها أن «الحوادث تقع في جزء من الثانية»، لافتًا إلى أن ابنه لم يكن يتوقع خوض مثل تلك التجربة سابقًا.
وقال «علامة» خلال برنامج «The Insider»، المذاع على قناة «دبي»: «بالنسبة إلىّ دائمًا بقول: بشكر ربي بعدد رمال البحار.. وبشكره أنه حفظ لي ابني خالد في هذا الحادث، فهو صار يعرف تمامًا شو يعني حادث، فالشباب في عُمره يتوقعون أنه لا يحدث معهم حوادث بالسيارات.. والحادث وقع رغم أنه لم يكن يسير بسرعة كبيرة».
تابع: «بعتبر الحادث رسالة كريمة من ربنا، عشان يعرف خالد وأخيه وولاد عمه وأصحابه أن الحادث يحدث في جزء من الثانية»، في حين يستعد «علامة» إلى إطلاق أغاني جديدة، بعد تعطل ألبومه الغنائي، بفعل تفشي الجائحة، الفترة الماضية، كما كشف الفنان عن اسم إحدى الأغاني الجديدة، وهي «ملك الرومانسية».
وكان الفنان احتفل بيوم ميلاد خالد، منذ أسبوع، في أجواء عائلية بالمنزل، وضم الحفل الأقارب والأصدقاء، لذا قال الشاب مُعلقًا على المفاجأة: «هيك احتفلولي بعيد ميلادي، وبتخرّجي من الجامعة امبارح، ما في أهضم من هيك طريقة استفزاز.. سر الحياة العائلة»، وعايد «علامة» ابنه عبر «انستجرام»: «كل سنة وأن طيب خالودا».
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حادث مروع بطله نجل راغب علامة: «نجا من الموت بأعجوبة» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.