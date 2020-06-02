تفاصيل حادث مروع بطله نجل راغب علامة: «نجا من الموت بأعجوبة» (فيديو)

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أوضح الفنان راغب علامة كواليس تعرّض ابنه إلى حادث، أثناء قيادته السيارة، منذ شهرين، إذ نجا خالد بأعجوبة من الموت، بعد انقلاب السيارة، لذا رأى الفنان الحادث رسالة من الله إلى نجله وأصدقائه وشباب العائلة، مفادها أن «الحوادث تقع في جزء من الثانية»، لافتًا إلى أن ابنه لم يكن يتوقع خوض مثل تلك التجربة سابقًا.



وقال «علامة» خلال برنامج «The Insider»، المذاع على قناة «دبي»: «بالنسبة إلىّ دائمًا بقول: بشكر ربي بعدد رمال البحار.. وبشكره أنه حفظ لي ابني خالد في هذا الحادث، فهو صار يعرف تمامًا شو يعني حادث، فالشباب في عُمره يتوقعون أنه لا يحدث معهم حوادث بالسيارات.. والحادث وقع رغم أنه لم يكن يسير بسرعة كبيرة».

تابع: «بعتبر الحادث رسالة كريمة من ربنا، عشان يعرف خالد وأخيه وولاد عمه وأصحابه أن الحادث يحدث في جزء من الثانية»، في حين يستعد «علامة» إلى إطلاق أغاني جديدة، بعد تعطل ألبومه الغنائي، بفعل تفشي الجائحة، الفترة الماضية، كما كشف الفنان عن اسم إحدى الأغاني الجديدة، وهي «ملك الرومانسية».

وكان الفنان احتفل بيوم ميلاد خالد، منذ أسبوع، في أجواء عائلية بالمنزل، وضم الحفل الأقارب والأصدقاء، لذا قال الشاب مُعلقًا على المفاجأة: «هيك احتفلولي بعيد ميلادي، وبتخرّجي من الجامعة امبارح، ما في أهضم من هيك طريقة استفزاز.. سر الحياة العائلة»، وعايد «علامة» ابنه عبر «انستجرام»: «كل سنة وأن طيب خالودا».

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