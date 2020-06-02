إصابة المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أعلنت المطربة نهال نبيل إصابتها بفيروس كورونا هي ووالدتها، وأنها حاليا في الحجر الصحي بإحدى المستشفيات.



وقالت «نبيل» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنها شعرت بسخونة وألم في جسدها لعدة أيام ثم انتباها الشك وذهبت لإجراء مسحة هي ووالدتها وظهرت النتيجة إيجابية للطرفين، وتم حجزهما سويا منذ يومين.

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وأضافت: «ياريت كل الناس تخلي بالها ده مرض رعب، أنا مستغربة اللي حصل.. أنا قاعدة في البيت من ٣ شهور خوفا من المرض».

وتابعت «نبيل» أن جميع من خالطوها ذهبوا لعمل المسحة، واختتمت حديثها بـ «ادعوا ليا أنا ووالدتي نقدر نقاوم المرض ده ونقوم منه، خاصة إن المناعة بتاعتنا ضعيفة».

يذكر أن نهال نبيل عرفت فنيا من خلال تتر مسلسل «سارة» بطولة الفنان حنان ترك.