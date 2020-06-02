شكرا لقرائتكم خبر عن أول رسالة من محمد رمضان بعد أزمة زفاف شقيقته والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 صدر عن الفنان، محمد رمضان، أول تعليق بعد أزمة زفاف شقيقته وإلقاء الشرطة القبض على عريسها، بسبب عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وجاءت رسالة محمد رمضان في صورة تهنئة لشقيقته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي جاء فيها: «»أختي ضلعي ونصف قلب أمي اللهم احفظها وأسعدها«. Advertisements

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