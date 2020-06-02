أحمد زاهر: طلبت من بناتى الابتعاد عن التمثيل لفترة.. وشهادتي فى ليلى مجروحة

الثلاثاء 2 يونيو 2020

كشف الفنان أحمد زاهر خلال لقائه مع الإعلامية مها الصغير في برنامج It’s showtime ، على قناةCBC ، عن تجربته في فيلم 13 يوما حيث قال: الفيلم من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وشريف منير، وباقي المشاركين كلهم ضيوف شرف وأنا واحد من هؤلاء الضيوف، وبالمناسبة هؤلاء الضيوف جميعهم نجوم، ويعد فيلم 13 يوما تجربة مهمة حيث إنه أول فيلم عربي مصري بتقنية الـ3D ، وهو فيلم رعب من تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبد الله .



وعن آخر تطورات فيلم زنزانة 7، قال تم إيقاف الفيلم بسبب خلاف بين المنتجين وليس للممثلين أي علاقة بهذا الخلاف، ولكن تم إبلاغنا أنه سيتم استئناف التصوير في الفترة المقبلة، وعن ابنته ليلى أحمد زاهر التي كانت تشارك في مسلسل الفتوة مع ياسر جلال قال لا أستطيع تقييمها فشهادتي فيها مجروحة، وتامر حسني هو من اكتشف موهبتها وعندما علمت بنيتها هي وأختها في الاستمرار في التمثيل طلبت منهم الابتعاد 7 أو 8 سنوات، حتى لا يحرقان أنفسهما وهما صغار وبالرغم من أن ليلى كانت غاضبة من هذا القرار إلا أنه أثبت صحته بعد مسلسل الفتوة حيث لم يربط الناس بينها في الفتوة وفي عمر وسلمي.

وأضاف: "من أهم نصائحي لليلى قبل خوض تجربتها في الفتوة، التواضع وقرأت معها الدور ولكن والدتها هي من دربتها عليه فهي تعمل مدربة تمثيل، وهناك بعض القواعد التي وضعتها لها منها ممنوع التلامس والأحضان وهي تعلم جيدًا آرائي في ذلك، وعن أدوار البطولة التي رفضها، قال عندما أقرر أن أقوم ببطولة لابد أن يكون العمل قوي مثل البرنس، ولابد أن تكون خطوة محسوبة جيدًا، لذلك رفضت كل الأدوار التي عرضت علي كبطولة مطلقة فمعظمها لم أحبها بمجرد قراءتي لها فمبالك بالمشاهد.