إعادة فتح مسرح كولوسيوم بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب كورونا

الثلاثاء 2 يونيو 2020

يمكن مجددًا زيارة المسرح الروماني المدرج كولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.



وقال الفونسينا روسو مدير الشئون الأثرية بالكولوسيوم: "هذه لحظة رمزية لروما وإيطاليا". ويعد الكولوسيوم من أبرز المقاصد السياحية في إيطاليا، وقال روسو إن إعادة فتح الكولوسيوم والمنطقة المحيطة به يظهر أن إيطاليا تتعافى. وعلى الرغم من إعادة فتح الكولوسيوم، أدى فيروس كورونا لإجراء تغيرات كبيرة على زيارته، حيث في السابق كان يتدفق نحو 20 ألف شخص للمسرح يوميا، ولكن تم قصر الدخول حاليا على 1000 إلى 1600 زائر يوميا. ويمكن زيارة المسرح بعد حجز التذاكر مسبقا وفي ظل إجراءات صحية، مثل قياس درجة الحرارة عند المدخل وارتداء الكمامات. وكان قد جرى إغلاق الكولوسيوم مطلع مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وتضررت إيطاليا بصورة كبيرة من الفيروس، حيث سجلت 33500 ألف حالة وفاة بالفيروس، ولكن حالات الإصابة بدأت في التراجع خلال الأسابيع الماضية. من المقرر أن تبدأ مزيد من المواقع الشهيرة فتح أبوابها في إيطاليا في ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا. عند متاحف الفاتيكان ، شوهدت مديرة المتاحف باربرا جاتا عند المدخل اليوم وهى تقوم بتحية الزوار. وسوف يسمح للراغبين في قضاء العطلات ابتداء من بعد غد دخول البلاد، في ظل آمال ببدء موسم السياحة. كما سوف يُسمح للإيطاليين ابتداء من الأربعاء أيضا التنقل بين المناطق بالبلاد بدون قيود.