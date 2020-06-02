ردود فعل قوية بعد عرض أولى حلقات «سوق الحرير»

الثلاثاء 2 يونيو 2020

بدأ اليوم الأحد، عرض أولى حلقات الجزء الأول من مسلسل " سوق الحرير " عبر قناة " إم بي سي مصر "، حيث شهدت الحلقة الأولى ردود فعل إيجابية من مشاهدي القناة.



لمسلسل من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا وسلوم حداد، وكاريس بشار، فادي صبيح، ونادين تحسين بك، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارعبدالهادي، وشادي الصفدي، أسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي. ومن مصر النجوم: عبدالرحيم حسن، نهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن تونس الفنانة دارين حداد، وإنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة. وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي، بمدينة دمشق من خلال شخصية "عمران" ويلعبه بسام كوسا، و"غريب" ويلعبه سلوم حداد، ويعد الأول واحدا من كبار تجار سوق الحرير وترتبط حياته مع زوجاته الثلاثة، أما "غريب" فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.