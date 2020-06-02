شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تقدم حلقة أسبوعية من "راجل و2 ستات" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أعلنت الفنانة نهال عنبر على حسابها على الانستجرام، من خلال فيديو قصير، عن أول ظهور لها في البرنامج الجديد "راجل و2 ستات" على شاشة ON، سيكون الخميس من كل أسبوع، في تمام الرابعة ونصف.

Advertisements والجدير ذكره أن شاشة "ON" أطلقت برنامج جديد اليوم، بعنوان "راجل و2 ستات" تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم، واليوم كانت أولى حلقاته وتم استضافة الفنان أحمد صلاح حسني.

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