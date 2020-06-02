فيديو| التفاصيل الكاملة لاستدعاء «عريس» شقيقة محمد رمضان لقسم الشيخ زايد ليلة زفافه

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أثار النجم محمد رمضان الجدل منذ بضعة ساعات عقب تداول مقاطع فيديو وصور له خلال احتفاله بحفل زفاف شقيقته وسط حضور عدد ليس بالقليل من «المعازيم» وتعجب الكثيرين من إقامة هذا الحفل رغم مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اشترطتها الدولة والتي كان على رأسها منع التجمعات ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وعقب تداول هذه الصور والفيديوهات واجه محمد رمضان عاصفة من الانتقادات بسبب عدم اهتمامه بالأمر وبتعليمات الدولة، حيث علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المتداول لاحتفال الفنان محمد رمضان بفرح شقيقته، قائلا، «في الأول وقبل ما نعلق هنقول مبروك للعروسين وربنا يتمم لهم على خير ويسعد الجميع»، مشيرًا إلى أنه كان لا يتمنى حدوث مثل هذا المشهد، أو على أقل تقدير يرتدي الحضور الكمامات، ووجه موسى، رسالة إلى رمضان قائلًا، «اللي عملته يا محمد مكانش ينفع ، بهذا المنظر تأذى بلدنا ، المشاركين في الفرح متجمعين ولم يرتدي أيا منهم كمامة، يا محمد رمضان خاف على نفسك ووالدتك وشقيقتك وعلى كل الحضور» وطالب موسى أن يخرج محمد رمضان ويوجه رسالة للرأي العام يوضح فيها حقيقة ما حدث.

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إقامة الفنان محمد رمضان لحفل زواج شقيقته في إحدى الفيلات على الطريق الصحراوي، قائلة: "أنا بحب محمد رمضان فنيا هو ممثل جيد وشايفة الناس بتحبه وناس كتير شايفاه (نمبر 1) لكن مشهد زفاف شقيقته اليوم لا يجعله ذلك، خصوصًا بعد ظهور محمد رمضان في الحفل وهو يتسارع فيه على احتضان الناس وتقبيلهم في مشهد مرعب وبدون تباعد اجتماعي ولا كمامات وقائية بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الحديدي، ألف مبروك للعروسة مش عاوزة أنكد عليكي يوم فرحك بس مشهد الفرح سيء وأنت بتقول أنك (نمبر 1) وتردد دائماً الثقة في الله نجاح، لكن الثقة في الله تكون مع الضوابط ومراعاة الناس واحترامهم.

وتساءلت الحديدي، لمن تعطي القدوة يا رمضان ؟، أنت كده قررت تقول للناس أمشوا من غير كمامات وبتخالف تعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية وأنت عارف أن الدولة ساندتك كتير وأنت تعلم أنك الأعلى أجراً وبعدين تخالف تعليماتهم وتعمل عكسها، «عيب عليك».

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لم تمر سوى ساعات قليلة على بدء حفل الزفاف، وسرعان ما قامت مباحث قسم شرطة الشيخ زايد باستدعاء «العريس» لاستجوابه والاستماع لأقواله بعد قيامه باختراق التدابير الوقائية التي وضعتها الدولة والتي يأتي على رأسها منع التجمعات، وأثناء التحقيق أكد العريس حسام حامد، لضباط المباحث أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي تقبلته جهات التحقيق وبناء عليه غادر زوج شقيقة محمد رمضان قسم شرطة الشيخ زايد، بعد انتهاء التحقيق معه على خلفية إقامة حفل زفافه داخل فيلته بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

يذكر أن إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت مساء أمس الأحد، بحفل زفافها، على حسام حامد بحضور شقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

كانت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت في شهر رمضان الماضي، بعقد قرانها على حسام حامد‎، وتم عقد القران في منزل المهندس عبد الحميد والد العريس في أكتوبر في بحضور أشقاء العريس الدكتورة جيهان صافى وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة محمود وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان عن عقد القران لتواجده خارج القاهرة.

من جانبها، علقت أسرة محمد رمضان على الأزمة قائلة، حفل الزفاف أقيم بفيلا العريس، وبحضور الأسرتين فقط لا غير وبعض الأقارب، لوم يكن هناك أي مبالغة في حفل الزفاف كما تم تصوير المشهد للرأي العام.