تكفيري الاختيار| أعشق الزمالك ومعجب بجنش

الثلاثاء 2 يونيو 2020

ذكر الفنان الشاب إسلام حافظ أحد نجوم مسلسل الإختيار والذي أدى خلاله دور أبو سعد الجنوبي أحد العناصر الإرهابية أن مشروع مسلسل الإختيار كان من أصعب المشاريع الفنية التي قام بتأديتها وأنه سعيد بنجاح العمل بعد الجهد الكبير الذي بذله الجميع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أنه زمالكاوي ويتشرف كثيراً بأنه مشجعاً لنادي الزمالك مؤكداً أن نادي الزمالك هو بيته ودائما ما يذهب هناك ويجلس بملعب الهوكي الشهير بالنادي.

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وأشار الفنان الشاب إلى أنه معجب جدا بحارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش نظرا لمروره بفترات صعبة مع الفريق ونجح في إنقاذ الفريق أكثر من مرة وهذا يعرفه الجميع وكان أحد أسباب فوز الزمالك بالبطولات معتبرا أن جنش أحد الظواهر في تاريخ حراسة مرمى نادي الزمالك

واختتم إسلام حافظ مداخلته بأنه لولا الإصابة التي تعرض لها جنش لكان له شأن آخر فهو يمتلك موهبة كبيرة في حراسة المرمى تجعله دائما حارساً أساسيا للزمالك والمنتخب المصري.