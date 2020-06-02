شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يتصدر الترند بـ«غيب» .. ومغردون: «راجع بقوة» والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 تصدر المطرب اللبناني فضل شاكر موقع التدوينات الصغيرة تويتر بعد طرح أغنيته الجديدة غيب من ألحان الملحن الكبير وليد سعد.

وتقاعل رواد تويتر مع الهاشتاج قائلين « فضل شاكر راجع بقوة، كالعادة يبهرنا، وحشتنا». يذكر أن فضل شاكر ووليد سعد ثنائى فنى أكثر من ناجح حيث تعاونا معا في العديد من العلامات الغنائيةالرائعة ، بداية من بياع القلوب لابس وش الطيب ، بفكر بالساعات ، فاكر لما تقولى نسيتك ، نسيت إزاى ، من كتر حبى فيك ، ليه الجرح ، حظك يا قلبى.

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