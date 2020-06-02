إليسا في حفل جديد "لايف" بتنظيم سعودي

الثلاثاء 2 يونيو 2020

استكمالا لنجاح العالم الجديد من حفلات "أونلاين"، التي حملت عنوان "معيدين معاكم" وأطلقتها "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية،، "ومجموعة MBC"، تستعد إليسا في الإطار ذاته وتحت عنوان "مكملين معاكم" لتقديم حفل جديد .

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(لايف -اونلاين) يأتي ضمن شعار "خليك بالبيت" ، سيتم عرضه حصرياً على تطبيق "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب، بحيث يتمكن ملايين المشاهدين ومحبي الطرب والحفلات الاستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم، ضمن إجراءات "التباعد المجتمعي" و"الحظر الاجتماعي" في ظل الظروف الراهنة.

حفل المطربة اليسا مع "هيئة الترفيه" الذي تتولى تنظيمه ومتابعته "روتانا" ، سيقام من مكان تواجد "ملكة الاحساس" في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس (4 يونيو) عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ولهذه السهرة تتحضر اليسا لتقديم العديد من أعمالها التي اشتهرت بها ومنها أحدث أغنيتين صدرتا مؤخرا منفردتين من إنتاج روتانا، وهما :"هنغني كمان وكمان" و" قهوة الماضي".