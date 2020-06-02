- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا في حفل جديد "لايف" بتنظيم سعودي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
استكمالا لنجاح العالم الجديد من حفلات "أونلاين"، التي حملت عنوان "معيدين معاكم" وأطلقتها "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية،، "ومجموعة MBC"، تستعد إليسا في الإطار ذاته وتحت عنوان "مكملين معاكم" لتقديم حفل جديد .
(لايف -اونلاين) يأتي ضمن شعار "خليك بالبيت" ، سيتم عرضه حصرياً على تطبيق "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب، بحيث يتمكن ملايين المشاهدين ومحبي الطرب والحفلات الاستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم، ضمن إجراءات "التباعد المجتمعي" و"الحظر الاجتماعي" في ظل الظروف الراهنة.
حفل المطربة اليسا مع "هيئة الترفيه" الذي تتولى تنظيمه ومتابعته "روتانا" ، سيقام من مكان تواجد "ملكة الاحساس" في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس (4 يونيو) عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ولهذه السهرة تتحضر اليسا لتقديم العديد من أعمالها التي اشتهرت بها ومنها أحدث أغنيتين صدرتا مؤخرا منفردتين من إنتاج روتانا، وهما :"هنغني كمان وكمان" و" قهوة الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا في حفل جديد "لايف" بتنظيم سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.