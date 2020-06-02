سيلفا صبرا: المستمعون زادوني إيجابية

الثلاثاء 2 يونيو 2020

لقبها جمهورها ملكة السعادة وسلطانة التفاؤل لدورها الإيجابي في رسم البسمة لجمهورها العريض عبر إذاعة «بانوراما fm».



سيلفا صبرا التي تحدثت عن علاقتها مع الجمهور، قائلة: إن العلاقة معهم، له دور كبير بعد الله في استمراري، ودعمه هو الذي قربني أكثر وزودني بطاقة إيجابية، فقد تشاركنا خلال أثير البانوراما عبر كثير من الموضوعات التي كان لها أثر إيجابي، حيث لم يكن سهلا أن تتواصل مع الصغير قبل الكبير الرجل والمرأة الموظف والطالب وشرائح المجتمع الأخرى، وكل يريد طبقا يناسبه، وقد تمكنت عبر ذلك من الوصول إلى قلوب الجميع من خلال البرنامج، الذي أقدمه «أحلى صباح»، والذي كان موجها لكل الأسرة وللموظف. وأضافت صبرا أنها تتحاور معهم حول همومهم وأمانيهم، والتحدث عن مشكلاتهم والمشاركة في حلها، ومن فضل الله تمكنت «على حدّ قولها»، في حل كثير من مشكلات المستمعين، بالنقاش والمحاورة، وبلا شك هذا كان يتطلب منها أن تتناقش مع كل متصل وتتحاور معه بثقافته، حتى تكون قريبة منه.

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وقالت سيلفا في رمضان قدمت برنامج «سلي صيامك»، الذي أشارك فيه المستمع والمتصل بمواد متنوعة مثل القصص والمسابقات وموضوعات اجتماعية متنوعة. بعد ذلك قدمنا برنامج «من البيت» الذي تزامن مع جائحة كورونا، رغم صعوبة التحدي أن نبقى متواصلين مع الجمهور، وقمنا ببث برامج توعوية عن هذا الوباء وعن أهمية الحجر المنزلي، وبعد ذلك برنامج مبادرة «إفطارك علينا»؛ حيث نتابع جهود الفرق التي تقدم وجبات إفطار للمحتاجين.

وأكدت سيلفا أنها تعلمت من هذه الظروف كثيرا من التجارب، منها التقرب إلى الله وشكره على كل شيء، وكذلك الاعتماد على الذات في أمور حياتنا وتنظيمها بدون مساعدة من أحد.

وعن المواقف التي حدثت معها، تقول: هي بلا شك كثيره مع المستمعين، مثلا في أحد البرامج كنت أتطرق للمصابين بالسرطان وتواصلت مع عدد منهم وتحدثنا عن أهمية الحالة النفسية للمريض ووجدت منهم التفاؤل وتحدثوا عن تجربتهم وكيف قاوموه، وكان البرنامج حافزا لكثير من الذين كانوا يعانون هذا المرض، أن يتحدثوا عن تجربتهم، وهذا مثال من المواقف التي لا أنساها. وعن بدايتها مع الإذاعة قالت البداية كانت بالصدفة، حيث لم تكن في بالي، وكنت سابقا أفكر في التمثيل أو الغناء، ولكن الصدفة قادتني أن التقي بزياد حمزة، الذي عرض علي تقديم برنامج اسمه «أحلى صباح»، فوافقت واستمررت، وهي دليل على أن الإنسان يريد والله يفعل ما يريد. وبطبيعة الحال هناك أشخاص ساهموا معي في تقديم ما يوازي طموحاتنا منهم صديقتي معدة البرنامج ورفيقة دربي منى السعدي، التي أضافت نكهة وكانت مكملة لتوجهات البرنامج وزملائي الأعزاء في بيت «البانوراما fm».