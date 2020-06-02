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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج للطالبات «عن بعد» بجامعة الأمير سطام والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
تنفذ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم، فعاليات وبرامج النادي الصيفي الثامن للطالبات عن بعد، عبر قاعات افتراضية في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي كلية التربية بالدلم وفي فروع الجامعة بحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر . واعتمد النادي هذا العام برامج تدريبية للطالبات والخريجات عبر الخطّ المباشر (Online)، من خلال القاعات الافتراضية التي تتناسب مع الظروف الاستثنائية هذا العام، وتشتمل على أربع مسارات تدريبية، تتوزّع على البرامج الثقافية وبرامج اللغة الإنجليزية وخدمة المجتمع والعمل التطوعيّ والبرامج التطويرية المتعددة، وبرامج تأهيلية لسوق العمل. ويسعى النادي إلى ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية، إضافةً إلى المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات والخريجات، وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030.
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