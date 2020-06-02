شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم محمد قماح الجديد "قماح 2020" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد قماح من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "قماح 2020" على أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة، عن طريق طرح سينجل كل أسبوع، وذلك عبر موقع يوتيوب ويتعاون فيه مع الموزع محمود صبرى.

واختار "قماح" تصوير أغنية واحدة حتى الآن، وهى "مش بسهولة" الأغنية لحنها قماح لنفسه، من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع محمود صبرى، وأخرج الكليب حسام بدران.

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ومن أغانى الألبوم : يا جاحدة، ومش بسهولة، وحوش عيونك، والبنات، ويا ليلة، من كلمات أحمد مرزوق، كما يتضمن أغنية "لا لا لا "من كلمات طارق مجدى، وأغنيه "يا فرحة قلبى" وهى من كلمات عمر المهدى، وجميع أغانى الألبوم من ألحان قماح.

يذكر أن قماح سبق وطرح عام 2019، ألبوم حمل اسم "ليالى زمان"، وقد طرحه فى الأشهر الأولى من العام الماضى 2019، وتضمن وقتها ثمانية أغانٍ متنوعة جمعت ما بين الألوان الموسيقية المختلفة، ثم طرح بعدها أكثر من أغنية سينجل خلال عدة مناسبات منها أغنية باسم "حج حجيجه بيت الله"، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقبلها طرح بالتوازى مع بدء شهر رمضان أغنية باسم "شهر الصيام"، من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.

وكان قماح قد أكد أن الأغانى السينجل باتت أفضل طريقة يتواصل بها المطرب مع جمهوره، وبالتالى صار أغلب المطربين يقومون بطرح ألبوماتهم بتلك الكيفية عن طرح أغانى الألبوم بالكامل دفعة واحدة.