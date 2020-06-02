شكرا لقرائتكم خبر عن أولى حلقات مسلسل Perry Mason تصل 21 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن تريلر جديد لـ المسلسل المعاد إنتاجة Perry Mason، واحتوى الفيديو الترويجى الجديد على لقطات مشوقة من العمل المنتظر طرحه يوم 21 يونيو الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، مسلسل Perry Mason من بطولة وماثيو ريس، جون ليثجو، تاتيانا ماسلاني، كريس شالك، جولييت ريلانس، شيا ويجام، نيت كورددري، فيرونيكا فالكون، أندرو هاوارد، جيفرسون مايس، روبرت باتريك، ستيفن روت جايل رانكين، ليلي تايلور.

ويدور مسلسل Perry Mason في عام 1932، حيث ستركز السلسلة على قصة أصل محامي الدفاع المشهور بيري ميسون، بناءً على شخصيات من روايات إيرل ستانلي جاردنر، الاختيار المباشر للتحقق من أنه محقق خاص منخفض الإيجار، ميسون مسكون بتجاربه في زمن الحرب في فرنسا ويعاني من آثار الزواج المكسور، والذى يعيش بـ لوس إنجلوس التي تزدهر في حين أن بقية البلاد تكافح من خلال الكساد العظيم، ولكن بسبب خطف خاطئ يؤدي ذلك إلى ميسون إلى فضح مدينة مكسورة لأنه يكشف عن حقيقة الجريمة.

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كما أعلنت شبكة HBO عن إلغاء مسلسل Run، الذى بدأ عرضه فى 12 أبريل الماضى، على أن تعرض حلقة كل أسبوع، وانتهى عرض المسلسل يوم 24 مايو الماضي، وحصد تقييمات جيدة، ولكن بالرغم من ذلك الا ان العمل من ضمن الأعمال الأقل مشاهدة وتصنيف على الشبكة، التى وصل مشاهديها إلى 236 ألف مشاهد.

وكالعادة من الممكن أن تغيير الشبكة رأيها بالرغم من إلغائها للعمل بشكل رسمى، ألا أنها من الممكن أن تعيد التفكير فى الأمر بسبب ضغط متابعى العمل على سبيل المثال، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

المسلسل الجديد يدور حول حبيبان اتفقا قبل 17 عاما، على أنه في حالة إرسال أحدهما رسالة تحتوى على كلمة "Run"، يقومان بالهروب سويًا.