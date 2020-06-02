أحمد صلاح حسني عن العنصرية: "الإنسانية لا تعرف الألوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه ضد العنصرية، مؤكدا أن الإنسانية لا تعرف الألوان.

ونشر حسني، عبر حسابه على تويتر، صورة ليد شخصين بالأبيض والأسود، وعلق: "‏الإنسانية لا تعرف الألوان .. ‎لا للعنصرية".

يُذكر أن، أحمد صلاح حسني شارك في دراما رمضان المنقضي في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.