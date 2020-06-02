أحمد صلاح حسني عن العنصرية: "الإنسانية لا تعرف الألوان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه ضد العنصرية، مؤكدا أن الإنسانية لا تعرف الألوان.
ونشر حسني، عبر حسابه على تويتر، صورة ليد شخصين بالأبيض والأسود، وعلق: "الإنسانية لا تعرف الألوان .. لا للعنصرية".
يُذكر أن، أحمد صلاح حسني شارك في دراما رمضان المنقضي في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.
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