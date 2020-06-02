فن ومشاهير

مليون و300 ألف مشاهدة لأغنية فضل شاكر خلال 48 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 03:20 صباحاً - مشاركة

وقد تصدرت الترنيد في عدد من الدول العربية، و”غيب” من كلمات محمد رفاعي ، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.

وطرح فضل شاكر في شهر نيسان الماضي اغنية “بتوحشني” التي حققت ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة، وفي الامس طرح اغنية “وحشتوني” التي تصدرت الترنيد في المملكة العربية ، مصر والاردن وغيرها من الدول العربية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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