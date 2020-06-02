مليون و300 ألف مشاهدة لأغنية فضل شاكر خلال 48 ساعة

وقد تصدرت الترنيد في عدد من الدول العربية، و”غيب” من كلمات محمد رفاعي ، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.

وطرح فضل شاكر في شهر نيسان الماضي اغنية “بتوحشني” التي حققت ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة، وفي الامس طرح اغنية “وحشتوني” التي تصدرت الترنيد في المملكة العربية السعودية، مصر والاردن وغيرها من الدول العربية.