تراند اليوم : أحمد زاهر في حلقة خاصة ومميزة مع عمرو الليثي.. الليلة

تقدم قناة النهار في التاسعة مساء اليوم الاثنين اعادة لحلقة النجم أحمد زاهر بواحد من الناس ، ومحاكمة فتحي البرنس علي كل الجرائم التي ارتكبها طوال شهر رمضان

النجم احمد زاهر يدافع عن نفسه و يعترف للدكتور عمرو الليثي باسرار الشخصية التي اثارت الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نجاحا كبيرا عند الجمهور والنقاد ، كواليس لايعرفها احد وحكايات مثيرة يرويها لأول مرة

والمفاجأة النجمة الصغيرة ليلي زاهر في مواجهة ساخنة مع والدها والتي تألقت في مسلسل الفتوة

انتظرونا في حلقة استثنائية مليئة بالمفاجآت والأسرار والاعترافات والصدمات

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة علي النهار