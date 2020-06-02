تراند اليوم : من حق الستات تتدلع .. دياب هيعلم الرجالة إزاي يطبخو لزوجاتهم – صورة

يتواصل الفنان محمد دياب مع جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات من حياته الشخصية والمهنية على حد سواء.

نشر دياب صورة له عبر حسابه على Instagram، ظهر خلالها أثناء تواجده في المطبخ لعمل الكفتة، وعلق كاتبا: “ورقة وقلم وماتكتبيش ورايا حاجة يا ست الكل.. عشان الكفته خلصت”.

يُذكر أن أبرز أدوار دياب هذا الموسم كان من خلال مسلسل “فرصة ثانية”، بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ومحمود ‏البزاوي ‏وأشرف ‏زكي وهبة عبد الغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة ‏سينرجي‎.‎

كما شارك كضيف شرف في مسلسلي “الاختيار” و”البرنس”.