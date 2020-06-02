تراند اليوم : لميس الحديدي خسفت بنمبر وان الأرض – فيديو

تتنقد الإعلامية لميس الحديدي الصور التي تم تداولها أمس، للفنان محمد رمضان مع أسرته، خلال الاحتفال بزفاف شقيقته، في ظل غياب الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

أوضحت لميس خلال تقديمها برنامج “القاهرة الآن” على قناة “العربية الحدث”، أن هذا المشهد لا يجعل محمد رمضان “نمبر وان”، كما يراه الكثيرون، متساءلة عن مدى اعتقاده بأنه قدوة للآخرين في ظل ظهوره بهذا الشكل، حيث يتواجد في حفل وتجمع كبير، ويقوم باحتضان وتقبيل بعض الحضور، بدون تباعد أو كمامة.

تابعت: “أنا بحب محمد رمضان فنيا، لأنه ممثل جيد مجتهد والناس كلها بتحبه وشايفينه فعلا نمبر وان لكن المشهد ده ميخليهوش نمبر وان إطلاقا.. أنت كده قدوة لمين؟ بتقول لمين إن دي طريقة التعامل في ظل الوباء اللي احنا فيه؟ ازاي تعمل المشهد دا، إذا كنت أنت كقدوة بتعمل عكس الصح، وبتخالف قواعد الدولة اللي بتنتج لك أفلامك ومسلسلاتك.. باعتبار إنك نمبر وإن مش هعيا ولا كل اللي حواليا هيتعبوا؟ بتفكر ازاي؟”.

اختتمت حديثها: “لازم تاخد بالك من الناس قبل ما تاخد بالك من نفسك وتبوس وتحضن.. أنت فاهم وقدوة، لازم تاخد بالك من جمهورك”.

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كان المهندس حسام حامد زوج إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، قد خرج من قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، أمس الأحد، بعد التحقيق معه جراء إقامته لحفل زفافه وسط تجمع عائلي كبير.

وأخطر العريس ضابط التحقيقات بالقسم أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذى تم قبوله وخرج منذ قليل من القسم متجها إلى عش الزوجية.